Pneumokokové ochorenia sú komplikáciou chrípky u dospelých

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Pneumokokové invazívne ochorenia sú najčastejšou komplikáciou chrípky u dospelých, odborníci preto v čase začínajúceho sezónneho výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky upozorňujú na veľký zdravotný význam očkovania proti týmto ochoreniam.Tieto ochorenia predstavujú skupinu závažných, až život ohrozujúcich chorôb, ako sú zápaly mozgových blán, septické stavy a zápaly pľúc alebo zápaly stredného ucha a prínosných dutín, ktoré vyvoláva patogén Streptococcus pneumoniae (SP).Pneumokokové invazívne nákazy sú sprevádzané vysokou smrtnosťou, a to najmä u nechránených detí do päť rokov života, u osôb nad 60 rokov veku a všetkých chronicky chorých. Odborníci upozorňujú, že najúčinnejšou prevenciou je očkovanie.uviedla vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Avdičová s tým, že očkovanie chráni dospelých a rizikových približne päť rokov a u spomenutých skupín populácie ho plne hradia zdravotné poisťovne.Zvýšená pozornosť pneumokokovým nákazám zo strany epidemiológov a mikrobiológov je daná aj skutočnosťou, že sa v ostatných rokoch vyskytol väčší počet týchto ochorení aj u dospelej populácie. Napríklad v roku 2017 sa na Slovensku vyskytlo 100 prípadov pneumokokových invazívnych ochorení, z toho 19 prípadov u detí do 15 rokov a 81 prípadov u dospelých osôb. Úmrtia boli zaznamenané len u dospelých neočkovaných osôb, zomrelo ich celkom deväť. Jednalo sa o dospelé osoby s chronickými chorobami, ktoré neboli očkované.dodala odborníčka.