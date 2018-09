M. Carney je z dôvodu brexitu pripravený zostať vo funkcii dlhšie

Mark Carney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. septembra (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Mark Carney je pripravený zotrvať vo svojej funkcii dlhšie. Dôvodom je brexit.Carney v utorok v britskom parlamente uviedol, že už diskutoval s predstaviteľmi vlády o predĺžení svojho funkčného obdobia. Chcel by totiž v tomto kritickom období prispieť k hladkému vystúpeniu z Európskej únie (EÚ) a zabezpečiť prechod v rámci centrálnej banky.Kanaďan Carney sa stal guvernérom BoE v roku 2013 a pôvodne mal stáť na čele banky do roku 2018. Pred dvoma rokmi, keď Briti hlasovali za vystúpenie z Únie, predĺžil svoje obdobie o 1 rok do júna 2019.To by znamenalo, že by z postu guvernéra odišiel krátko po brexite, keďže Británia má vystúpiť z EÚ 29. marca. Brusel a Londýn sa ešte nedohodli na podobe budúcich vzťahov, takže rastie hrozba tvrdého brexitu. Carney v parlamente varoval pred dôsledkami vystúpenia bez dohody, ku ktorým by patril napríklad nárast cien.povedal Carney pred finančným výborom parlamentu. Potvrdil tiež, že už o predĺžení funkčného obdobia hovoril s ministrom financií Philipom Hammondom.Pokiaľ ide o hľadanie nástupcu, podľa Carneyho to bude oveľa ľahšie, keď už budú známe zmluvné podmienky brexitu. Guvernér BoE nevylúčil brexit bez dohody, ale varoval, že by to znamenalo šok pre ekonomiku.Hlavný ekonóm BoE Andrew Haldane uviedol, že podľa aktuálnych prieskumov je pravdepodobnosť brexitu bez dohody 1 ku 4.