V Bulharsku zadržali Nemca, údajne odsúdeného za aktivity v PKK

Berlín 4. septembra (TASR) - Nemeckého občana zadržala v Bulharsku tamojšia polícia z iniciatívy tureckej strany.Štyridsaťštyriročný Mehmet Y. z Bonnu sa v tomto západonemeckom meste venuje v službách istej cirkevnej organizácie utečencom. V uplynulých rokoch cestoval veľa po starom kontinente, do Bulharska však zamieril vôbec po prvý raz, informovali jeho príbuzní.Správu o zadržaní muža, ktorý je momentálne vo vyšetrovacej väzbe vo Varne, priniesli Západonemecký rozhlas (WDR) a Severonemecký rozhlas (NDR).Nemecký rezort zahraničných vecí tieto informácie v utorok večer potvrdil aj tlačovej agentúre DPA s tým, že ambasáda v Sofii poskytuje zadržanému konzulárnu starostlivosť.Turecký podnet na zadržanie muža súvisí podľa protokolu bulharských orgánov činných v trestnom konaní, ktorý majú k dispozícii WDR i NDR, s odsúdením nemeckého občana súdom v meste Adana za údajné aktivity v radoch zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), a to na niekoľkoročný trest väzenia.Mehmet Y. podľa rovnakého zdroja ušiel pred trestným stíhaním do spolkovej republiky, kde mu v roku 2001 udelili azyl a o osem rokov neskôr i nemecké občianstvo. V Turecku ho však zo zoznamu občanov krajiny nevyškrtli, takže zadržaný disponuje cestovnými pasmi oboch krajín.Podľa informácií právneho zástupcu zadržaného by ho v stredu mali predviesť pred bulharského vyšetrujúceho sudcu. V najhoršom prípade čaká muža vydanie do Turecka.