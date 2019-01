M. Draghi: Európska centrálna banka by mohla obnoviť nákup dlhopisov

Na archívnej snímke Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 28. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by v prípade potreby mohla obnoviť nákup dlhopisov, tento rok však takýto krok nepredpokladá. Povedal to v pondelok prezident ECB Mario Draghi.Ako uviedol na pôde Európskeho parlamentu, ak by sa situácia v eurozóne vyvíjala nepriaznivo, banka má stále k dispozícii dostatok ďalších nástrojov na podporu ekonomiky. Čo sa však týka takého kroku, ako je obnovenie programu nákupu dlhopisov, s tým v najbližšom období nepočíta. "," povedal Draghi.ECB ukončila program nákupu dlhopisov minulý mesiac po takmer štyroch rokoch. Celkovo v rámci tohto programu nakúpila dlhopisy v objeme 2,6 bilióna eur. Aj keď program pomohol zabrániť deflácii, rast cien sa v decembri spomalil na 1,6 %. Inflácia sa tak vzdialila od inflačného cieľa banky, ktorý je stanovený na úroveň tesne pod 2 %.Draghi ešte minulý týždeň po rozhodnutí ECB ponechať kľúčovú úrokovú sadzbu na historickom minime uviedol, žeFrederik Ducrozet, analytik Pictet Wealth Management, povedal, že Draghi sa vyhýba signalizovaniu dôraznejších krokov, aby dal najavo, že banka sa zatiaľ príliš neobáva. "," povedal Ducrozet pre agentúru AFP.ECB by mala zverejniť najnovšiu prognózu rastu ekonomiky a inflácie v marci. Medzinárodný menový fond už svoj odhad zverejnil a najnovšie očakáva, že ekonomika eurozóny vzrastie tento rok o 1,6 %. V pôvodnom odhade počítal s rastom o 1,8 %.