Most-Híd ešte nerozhodol, kto nahradí Kresáka v ústavnoprávnom výbore

Bratislava 28. januára (TASR) - Koaličný Most-Híd zatiaľ nerozhodol, kto nastúpi za Petra Kresáka (Most-Híd) do parlamentného ústavnoprávneho výboru. TASR to potvrdil predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák po rokovaní klubu.povedal pre TASR Bastrnák.Vo výbore by chcela strana vlastného člena, ale pokiaľ nikto z klubu nebude chcieť, môžu prísť na rad aj iné riešenia.doplnil Bastrnák. Nevylúčil, že jedným z riešení môže byť aj to, že by strana prenechala miesto koaličnému partnerovi.Kresák odišiel z výboru po tom, čo ho pre jeho neúčasť na hlasovaní výboru o kandidátoch na ústavných sudcov kritizoval predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Výbor pre rovnosť hlasov koalície a opozície neprijal uznesenie v prípade kandidatúry šéfa Smeru-SD a expremiéra Roberta Fica. Kresák sa na hlasovaní nezúčastnil, lebo sám kandiduje. Danko chce, aby výbor o Ficovi rozhodol, dovtedy voľba v pléne nebude. Žiadal aj účasť Kresáka na hlasovaní. Ten teda oznámil odchod z výboru.Klub Mosta-Híd zatiaľ nerozhodol ani o tom, koho podporí vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov.uviedol Bastrnák.Mostu-Híd podľa jeho slov záleží na tom, aby parlament čo najskôr zvolil 18 kandidátov.podotkol. Klub podľa jeho slov hovoril o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú schôdze parlamentu.uzavrel Bastrnák.