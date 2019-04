M. Draghi: Riziko recesie v eurozóne je stále nízke

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 10. apríla (TASR) - Úrokové sadzby v eurozóne zostávajú na rekordnom minime. Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky.Šéf ECB Mario Draghi na tlačovej konferencii po skončení sa zasadnutia Rady guvernérov potvrdil, že sa diskutovalo aj o opatreniach, ktoré majú pomôcť bankám zmenšiť dosah negatívnej depozitnej sadzby, rovnako ako o cene nových dvojročných úverov pre banky. Podľa Draghiho je však ešte príliš skoro na to, aby ECB o tom rozhodla.povedal Draghi.doplnil.Keďže expanzia eurozóny sa spomaľuje a najväčšia európska ekonomika Nemecko sa nachádza na pokraji recesie, ECB už odsunula svoje plány týkajúce sa sprísňovania menovej politiky. Ďalšie stimuly však zrejme nebude ochotná prijať, keďže príčinami aktuálneho spomalenia sú slabý dopyt v zahraničí a politické turbulencie, teda faktory, ktoré ECB nedokáže ovplyvniť.Spomaľovanie inflácie bude podľa Draghiho trvať do septembra. Navyše pravdepodobnosť recesie v eurozóne je stále nízka.Rada guvernérov na svojom stredajšom zasadnutí ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime 0 %. Sadzba na jednodňové refinančné operácie zostáva na 0,25 % a depozitná sadzba na -0,40 %. Rada uviedla, že sadzby zostanú na aktuálnej úrovni minimálne do konca roka 2019, v každom prípade dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého smerovania tempa rastu spotrebiteľských cien k inflačnému cieľu ECB.