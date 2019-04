CIO club riešil, ako odbremeniť občanov od byrokracie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) – CIO club, ktorý založil generálny riaditeľ sekcie IT Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Jaroslav Kmeť, opäť riešil, ako odbremeniť občanov od byrokracie. Médiá o tom v stredu informoval úrad vicepremiéra.Klub si dal za cieľ bojovať proti byrokracii spoločne na úrovni úradov a orgánov verejnej moci. Členovia sa budú stretávať pravidelne, v stredu to bolo po druhýkrát. Venovali sa napríklad aj téme výmeny dát či súvisiacej legislatívy.vysvetlil Kmeť.Medzi členov CIO clubu patria riaditelia a zamestnanci verejnej správy, ktorí sú zodpovední za riadenie štátneho IT v inštitúciách a orgánoch verejnej moci, uzavrel ÚPVII.