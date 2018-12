M. Dragun: M. Chovanec zarobil na zákazkách pre DPB vyše 5 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 18. septembra (TASR) – Advokát Marián Chovanec a spolumajiteľ spoločnosti MT Real zarobil doteraz na zákazkách pre Dopravný podnik Bratislava (DPB) viac ako päť miliónov eur. Upozornil na to aktivista a kandidát na starostu bratislavskej Petržalky Miroslav Dragun s tým, že s firmou MT Real sa pritom spája kauza kúpaliska na Žižkovej ulici.Chovanec má podľa Draguna poskytovať DPB právne služby a vymáhať pohľadávky. Aktivistovi príde ironické, že tento spolumajiteľ MT Real má zmluvný vzťah práve s mestskou spoločnosťou.uviedol Dragun.V prípade kauzy kúpaliska na Žižkovej ulici v Starom Meste uviedol, že v roku 2002 dotknutý pozemok predalo mesto firme MT Real, no tá v stanovenom čase zaň nezaplatila, a tak samospráva od zmluvy odstúpila. Mesto sa so súkromnou spoločnosťou následne začalo o pozemky súdiť. Napokon však uspela firma. Podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva je majiteľom dotknutých pozemkov MT Real, aj keď podľa aktivistu za pozemky firma doteraz nezaplatila. Súdny spor medzi mestom a firmou trvá.DPB má podľa informácií TASR s advokátom Chovancom uzatvorený zmluvný vzťah, na základe ktorého mu bolo doposiaľ vyplatených 5.069.943 eur v rámci odmeny za vymáhanie pohľadávok a právnu pomoc.povedala pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Advokát na otázky TASR doteraz nereagoval.