Grécko presunie do konca septembra z Lesbosu na pevninu 2000 azylantov

Malí chlapci, deti migrantov sa hrajú v utečeneckom tábore v dedine Moria na gréckom ostrove Lesbos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 18. septembra (TASR) - Grécko plánuje ešte do konca septembra presunúť z ostrova Lesbos na pevninu asi 2000 žiadateľov o azyl. Informoval o tom v utorok hovorca gréckej vlády.Na Atény vyvíjali v poslednom čase tlak ľudskoprávne organizácie i niektoré miestne úrady. Chceli vládu prinútiť, aby presunula na pevninu časť z azylantov žijúcich v utečeneckom tábore Moria, najväčšom a najviac preľudnenom na Lesbose. V tomto tábore žije v súčasnosti asi trikrát viac ľudí než by v súlade s povolenou kapacitou malo, informuje agentúra Reuters.uviedol hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopulos na tlačovom brífingu. Dodal, že z tábora presunuli na pevninu okolo 3000 ľudí počas uplynulého leta a ďalších 700 minulý týždeň. Ďalších 2000 azylantov by podľa jeho slov mali premiestniť ešte do konca septembra.Migranti a utečenci v utečeneckom tábore na Lesbose žijú v kontajneroch a chatrných stanoch a ich nevyhovujúce životné podmienky si vyslúžili rozsiahlu kritiku, napríklad z radov medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF), ale i miestnych orgánov. Predstaviteľka miestnej samosprávy na Lesbose Christianna Kalogerová minulý týždeň uviedla, že ak vláda v Aténach neprijme do 30 dní urýchlene nápravné opatrenia, dá tábor zatvoriť.Podľa Kalogerovej v tábore pre 3100 obyvateľov žije v súčasnosti 8800 ľudí a cez jeho hlavnú bránu tečie odpadová voda. Toalety zapáchajú, jedáleň nespĺňa hygienické normy a pri kontajneroch sa povaľujú hnijúce odpadky.Grécko je hlavnou vstupnou bránou pre státisíce utečencov, ktorí od roku 2015 prichádzajú zo Sýrie a ďalších vojnou zničených krajín z územia Blízkeho východu a Afriky v nádeji na lepší život v Európe.