M.Ferenec: IT sektor na Slovensku brzdí nedostatok kvalitných ľudí

Ekonomika Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR)- Slovensko v niektorých parametroch v oblasti digitalizácie predstihuje priemer krajín OECD. Jednou z bariér rýchlejšieho rozvoja IT sektora je však nedostatok pracovných síl. Slováci sú v IT oblasti veľmi šikovní, no pre potreby trhu ich nie je dosť. V diskusnej relácií na Tablet.TV to vyhlásil generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec.uviedol Ferenec, podľa ktorého je pre IT sektor na Slovensku alternatívou aj dovoz pracovných síl zo zahraničia.zdôraznil Ferenec.To, že Slovensko sa musí spoľahnúť na dovoz pracovných síl pre informačné technológie zo zahraničia, je paradoxom, pretože práve kvalitní ľudia sú silnou stránkou IT u nás.dodal Ferenec.Pozrite si reláciu EKONOMIKA Tu a teraz s Richardom Kvasňovským.