Mathernová: Zelenskyj naznačuje príklon k Európe

Brusel 3. mája (TASR) - Budúci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už pred svojou inauguráciou dáva Bruselu najavo, že má záujem pokračovať v úzkych kontaktoch s Európskou úniou. Pre TASR to uviedla Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rozširovanie.Najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach exekutívy EÚ, ktorá má na starosti krajiny Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) spresnila, že vo štvrtok do Bruselu zavítali bývalý ukrajinský minister financií Olexandr Danyľuk a bývalý štátny tajomník ministerstva spravodlivosti a tiež bývalý člen národnej agentúry na boj proti korupcii Ruslan Riabošapka. Oboch si budúci prezident vybral do svojho tímu poradcov.povedala Mathernová. Snahou Danyľuka a Riabošapku bolo nadviazať prvé kontakty a dialóg a nastaviť spoluprácu medzi novým ukrajinským vedením a európskymi inštitúciami ešte pred inauguráciou prezidenta.Takéto kontakty majú podľa Mathernovej logiku, lebo. Inaugurácia by sa mala uskutočniť koncom mája alebo začiatkom júna a na jeseň Ukrajinu čakajú parlamentné voľby. Zelenskyj s takým silným mandátom, aký dostal vo voľbách (73 percent hlasov) bude čeliť veľkým očakávaniam Ukrajincov.uviedla Mathernová.To podľa nej vo štvrtok vo svojej dvojhodinovej prezentácii opísali aj Danyľuk a Riabošapka, ktorí mali na programe stretnutie s členmi Politického a bezpečnostného výboru EÚ. Ten združuje zástupcov veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER2), takže všetci členovia EÚ budú informovaní o zámeroch Zelenského. Aj o tom, že nový prezident má jednoznačný záujem na napĺňaní Asociačnej dohody s EÚ, na smerovaní Ukrajiny do Európy a euroatlantických štruktúr.Mathernová zdôraznila, že obaja poradcovia odchádzajú do Kyjeva so signálmi jasnej podpory zo strany EÚ pre nové vedenie Ukrajiny, ale aj s pripomenutím, že reformy musia pokračovať a že predvolebné sľuby, ktoré dal Zelenskyj, sa musia napĺňať v praxi.uviedla Mathernová. Tieto veci sa dolaďujú a zatiaľ preto nie je isté, či to Zelenskyj stihne ešte pred summitom EÚ-Ukrajina, ktorý sa uskutoční v Kyjeve v prvej polovici júla.Mathernová pri tejto príležitosti zopakovala, že všetky inštitúcie EÚ a aj členské štáty ocenili otvorenú politickú súťaž a slobodný priebeh prezidentských volieb na Ukrajine, čo v priestore bývalého Sovietskeho zväzu. Zdôraznila tiež, že Únia odsúdila návrh ruského prezidenta Vladimira Putina ponúknuť aj Ukrajincom ruské občianstvo.povedala Mathernová.(spravodajca TASR Jaromír Novak)