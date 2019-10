M. Glváč: K údajnej komunikácii zaujmem stanovisko popoludní

Martin Glváč, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Martin Glváč, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 29. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) v utorok zaujme stanovisko k jeho údajnej komunikácii s Marianom K. "Určite sa dnes stretneme na nejakom brífingu alebo dostanete stanovisko, pravdepodobne sa stretneme v popoludňajších hodinách," povedal novinárom pred centrálou Smeru-SD.Glváč potvrdil, že s Marianom K. komunikoval. "Samozrejme, ale nie tak, ako sa to uvádza v tých správach, mnoho z nich je prekrútených, vytrhnutých, mnohé tam chýbajú," vysvetlil svoju komunikáciu. "Ja nemám vedomosť, že som s ním komunikoval, keď bol obvinený," doplnil.Na informáciu, že senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis údajnej komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema ako dôkaz, Glváč reagoval, že je to "vec súdu" a ešte to stále nemusí znamenať, že komunikácia je autentická.Ku komunikácii podpredseda parlamentu zaujme stanovisko aj v prípade, že by sa mimoriadna schôdza na jeho odvolávanie neotvorila. "K tomu, čo môžem, určite zaujmem stanovisko," skonštatoval Glváč.Na utorok o 15.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.