Poslanci ukončili siedmy rokovací deň kritikou M. Glváča

NRSR Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere siedmeho dňa 51. schôdze parlamentu diskutovali o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá navrhuje, aby sa do materských škôl neprijímali nezaočkované deti. Zákonodarcovia stihli počas dňa prerokovať viacero návrhov, diskusia k nim bola minimálna.Debata sa v závere dňa netýkala aktuálnych predložených zákonov, uberala sa iným smerom. Opoziční poslanci namietali, aby schôdzu viedol podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD). Kým bude schôdzi predsedať, odmietli sa vyjadriť k prerokúvaným bodom. Z koalície sa okrem Glváča do diskusie zapojil len Dušan Bublavý (Smer-SD).Rokovanie parlamentu bude pokračovať v piatok, na programe je ešte niekoľko zdravotníckych návrhov. V závere schôdze čaká poslancov aj reforma nemocníc, zahrnutá v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Tá má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti.Keďže v piatok by nemali zákonodarcovia hlasovať, o prerokovaných bodoch programu rozhodnú v najbližšom pondelkovom (28. 10.) hlasovaní.