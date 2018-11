M. Hájková: Mnohí fajčiari si spôsobujú chronické ochorenie

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 19. novembra (TASR) - Chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP) spôsobuje viac faktorov, ktoré vplývajú na ľudské zdravie. Najviac poškodzujú pľúca fajčenie, ovzdušie, doprava, ale i niektoré prašné zamestnania."Najnebezpečnejšie je aktívne fajčenie. Podieľa sa na vzniku viac ako 24 chorôb, ale až 80 percent prípadov spôsobuje CHOCHP. Závislosť od tabaku považuje svetová organizácia WHO za globálnu pandémiu. Až tretina svetovej populácie nad 15 rokov fajčí a deväť z desiatich fajčiarov začne fajčiť pred 18. rokom. Kým v roku 1990 bola CHOCHP šiestou najčastejšou príčinou úmrtia na svete, v súčasnosti je štvrtá a v roku 2020 bude zrejme na treťom mieste. V minulosti na Slovensku fajčilo viac mužov, evidujeme stúpajúci počet žien, a najmä fajčí viac dievčat ako chlapcov," na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave uviedla pneumologička Helena Leščišinová.Konferencia s prednáškami sa uskutočnila pri príležitosti novembra - Mesiaca pľúc, Svetového dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc a Medzinárodného dňa bez fajčenia. V tomto čase zástupcovia Nadačného fondu Pre zdravé pľúca pravidelne robia preventívne osvetové a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že fajčiari si neuvedomujú nenápadný vznik choroby, ktorá nezvratne poškodzuje pľúca. Fajčenie nebolí a jeho nepriaznivý vplyv je postupný. Na rozdiel od cievnej príhody alebo infarktu nezabíja náhle, ale choroba sa vyvíja počas mnohých rokov.Aj podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu Marty Hájkovej mnohí fajčiari podceňujú škodlivosť tohto zlozvyku. I keď CHOCHP sa nedá vyliečiť, včasná diagnostika a užívanie správnej liečby môžu pacientovi priniesť až 25 rokov kvalitného života. No mnohí pacienti sú v liečbe nedisciplinovaní a spôsobujú si zhoršenie stavu."Naše pľúca boli stvorené, aby dýchali čistý vzduch. Pacienti prichádzajú za lekárom až v pokročilejšom štádiu ochorenia a to už je vážnejšie. Dôsledkom pretrvávajúceho zápalu v organizme sa môžu pridružiť sprievodné ochorenia, ako cukrovka, osteoporóza, srdcovocievne problémy, anémia i depresia, ktorou trpí vyše 40 percent ľudí s CHOCHP. Nevhodné je, keď známi ľudia fajčia na verejnosti a v televízii máme veľa seriálov, kde sa často fajčí. To zle vplýva najmä na mladých," konštatuje Hájková.Zákerné progresívne pľúcne ochorenie sa začína dýchavičnosťou, chronickým kašľaním a produkciou hlienov. Nastupujú bolesť v hrudi, častá únava, pokles svalovej hmotnosti a iné príznaky. Na udržanie zdravých pľúc existuje veľa možností prevencie v podobe zdravého životného štýlu."Fajčenie je jedinou dostupnou drogou, ktorú možno beztrestne užívať. Priemerný fajčiar minie ročne na cigarety 1300 až 3000 eur. Enormne tiež zvyšuje náklady v zdravotníctve. Chybou je, že v zdravotnej karte nebýva uvedené, kto je fajčiar. Okrem nepriaznivého vplyvu na seba a najbližšie okolie fajčenie spôsobuje aj veľké spoločenské škody. Napríklad požiar kaštieľa Krásna Hôrka," dodala Leščišinová.