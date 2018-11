Synoda o zjednotení pravoslávnych cirkví na Ukrajine bude v decembri

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 19. novembra (TASR) - Ekumenický patriarchát v Konštantínopole opäť potvrdil svoje rozhodnutie udeliť pravoslávnej cirkvi na Ukrajine autokefálny štatút. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra Ukrinform.Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré ekumenický patriarchát vydal v pondelok pri príležitosti príprav biskupskej synody naplánovanej na 27. a 28. novembra. Vo vyhlásení sa ďalej píše, že synoda, na ktorej by malo dôjsť k zjednoteniu pravoslávnych cirkví pôsobiacich na Ukrajine, sa bude konať v decembri.Jednotná ukrajinská cirkev by potom mala zvoliť svojho najvyššieho predstaviteľa. Ten následne prevezme tzv. tomos - bulu o autokefálnom štatúte pravoslávnej cirkvi na Ukrajine.Rozhodnutím ekumenického patriarchu Bartolomeja z 11. októbra tohto roku, ktoré zverejnili počas všepravoslávneho snemu v Istanbule, bola zrušená 300-ročná podriadenosť kyjevských prelátov voči Moskve a bola tiež sňatá kliatba uvalená moskovským patriarchátom na ukrajinskú cirkev a jej predstaviteľov.Konštantínopolský patriarchát, ktorý je v pravoslávnom svete rešpektovaný ako, sňatím exkomunikácie uznal obe ukrajinské pravoslávne cirkvi za legitímne (kánonické) a vyzval ich na zjednotenie s najväčšou ukrajinskou pravoslávnou cirkvou moskovského patriarchátu. Prianím konštantínopolského patriarchu Bartolomeja je, aby na Ukrajine namiesto troch pravoslávnych cirkví pôsobila jedna samostatná (autokefálna) pravoslávna cirkev.Ruská pravoslávna cirkev, podobne ako aj rad ďalších miestnych pravoslávnych cirkví, vnímajú toto rozhodnutia konštantínopolského patriarchátu ako nepriateľský a protiprávny krok, ktorý podľa nich môže viesť k rozkolu vnútri pravoslávia. Ruská pravoslávna cirkev už medzičasom prerušila vzťahy a konštantínopolským patriarchátom.Od rozpadu Sovietskeho zväzu na Ukrajine pôsobia až tri pravoslávne cirkvi: jedna (najväčšia) je verná Moskovskému patriarchátu, druhá Moskvu odmieta akceptovať a tretia (najmenšia) patrí pod ukrajinskú cirkev pôsobiacu v USA.Biskupská synoda Moskovského patriarchátu minulý týždeň odmietla myšlienku podieľať sa na vytvorení od Moskvy nezávislej "autokefálnej cirkvi" na Ukrajine.Biskupi označili celý proces zmien za nanútený zvonku a tvrdia, že nereflektuje potreby cirkvi. Podľa nich tento krok na Ukrajine neprinesie cirkvi jednotu, skôr naopak - prehĺbi rozkol i konflikty v ukrajinskom národe.V spoločnom vyhlásení sa tiež ohradili proti pokusom ukrajinských úradov zmeniť názov ich cirkvi - napríklad na ruskú pravoslávnu cirkev na Ukrajine.Zaviazali sa tiež vystupovať proti každej diskriminácii svojich veriacich v legislatívnej oblasti. Upozornili, že ak ukrajinský parlament prijme diskriminačné zákony, táto cirkev bude brániť svoje práva, pričom sa však bude opierať o ukrajinskú ústavu a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv.