M. Harborn: Colná politika USA voči Číne je ekonomické šialenstvo

Peking 18. septembra (TASR) - Americká colná politika voči Číne je "ekonomickým šialenstvom" a nepovedie k potrebnému urýchleniu trhových reforiem na čínskom trhu. Povedal to prezident Obchodnej komory Európskej únie v Číne (EUCCC) Mats Harborn.povedal Harborn. Uviedol to niekoľko hodín potom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že od pondelka 24. septembra vstúpia do platnosti 10-percentné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (171,36 miliardy eur) ročne. Od júla uvalili Spojené štáty clá vo výške 25 % na čínsky tovar za 50 miliárd USD, najskôr v júli na tovar v hodnote 34 miliárd USD a neskôr v auguste na tovar za 16 miliárd USD.Už skôr EUCCC informovala, že stále sa zhoršujúci obchodný spor medzi Čínou a USA poškodzuje európske firmy a narušuje globálne dodávateľské siete. V najnovšom prieskume, ktorý komora uskutočnila, zhruba 54 % z oslovených firiem uviedlo, že negatívne vnímajú americké dovozné clá a zhruba 43 % respondentov takto vníma čínske clá.Približne 17 % podnikov oznámilo, že v dôsledku napätia v medzinárodnom obchode sa rozhodli odložiť ďalšie investície a zhruba 10 % respondentov už pristúpilo k presunu svojej produkcie z USA, Číny alebo z obidvoch krajín. Prieskum sa pritom uskutočnil tesne pred Trumpovým pondelkovým oznámením (17.9.) o uvalení 10-percentných dovozných ciel na čínsky tovar.Podľa Harborna sa tak dá očakávať, že ďalší prieskum prinesie ešte horšie výsledky. Uviedol, že európske firmy súhlasia s názorom Američanov, čo sa týka čínskych obchodných a investičných praktík.dodal. Navyše, to nebude mať adekvátny efekt, keďže tlak na čínsku vládu prostredníctvom ciel iba spomalí potrebné reformy na čínskom trhu.Európska únia preferuje iný prístup k riešeniu problémov firiem v Číne. Ako dodal Harborn, EÚ sa nesnaží nútiť Peking k prudkými zmenám, namiesto toho diskutuje o reformách, ktoré aj čínska vláda považuje za prínos pre čínsku ekonomiku.Ekonomika Číny by mala tento rok dosiahnuť rast na úrovni 6,5 %, ekonómovia ale upozorňujú, že obchodný konflikt medzi USA a Čínou môže spôsobiť, že očakávané tempo rastu krajina nedosiahne. Na to poukazujú aj americké firmy, ktoré varujú, že takýto vývoj zasiahne aj podniky v USA, keďže pre veľký počet z nich je čínsky trh mimoriadne dôležitý.