Pri kaplnke s obrazom od emigrantov sa Tulčíčania stretávajú dodnes

Veriaci z Tulčíka i okolia pútnické miesto pravidelne navštevujú, mávajú tam i svätú omšu. Foto: TASR Maroš Černý Foto: TASR Maroš Černý

Tulčík 18. septembra (TASR) – Tí, ktorí sa vyberú pešo cez les z Tulčíka do Prešova, počas cesty natrafia na kaplnku. V sedle medzi Kapušianskym hradným vrchom a vrchom Veľká stráž, približne vo výške 400 metrov nad morom, ju na podnet rodákov z obce, ktorí emigrovali do Ameriky, postavili miestni. Veriaci z Tulčíka i okolia pútnické miesto pravidelne navštevujú, mávajú tam i svätú omšu.uviedol pre TASR predseda Pozemkového spoločenstva Kikapa Tulčík Jozef Frimer a doplnil, že neskôr ju ľudia z Tulčíka či Demjaty využívali ako skratku cestou na trhovisko do Prešova, kde predávali svoj tovar. Miesto, na ktorom je postavená kaplnka, si uctili rodení Tulčíčania, ktorí odišli v 19. storočí za prácou do Ameriky tým, že poslali do Tulčíka liaty obraz znázorňujúci Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade.priblížil Frimer.Po kolektivizácii v roku 1948 pešia cesta alebo skratka do Prešova stratila podľa neho opodstatnenie a začala slúžiť len ako spomienkové miesto, kde kedysi Tulčíčania cestou do Prešova oddychovali a modlili sa.vysvetlil Frimer.doplnila starostka obce Tulčík Janka Šoltésová.Po ceste ku kaplnke si môžu pútnici oddýchnuť alebo sa v prípade nepriaznivého počasia skryť pod prístreškami, ktoré tam osadili členovia občianskeho združenia Hubári Tulčík spolu s obcou.