M. Hečko: Vedel som, že Pasážovú revoltu Kryla raz použijem vo filme

Maroš Hečko, archívna snímka. Foto: TASR/ Martin Palkovič Foto: TASR/ Martin Palkovič

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pasážová revolta od Karla Kryla sa stala titulnou piesňou pripravovaného filmu Amnestie, ktorý príde do kín túto jeseň pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.informovala o tom TASR PR manažérka Mirka Brindová.hovorí producent snímky Maroš Hečko o genéze nápadu pretvoriť Pasážovú revoltu do aktuálnej podoby. Jej text je podľa Hečka nesmierne aktuálny aj dnes.vysvetľuje Hečko voľbu interpretov.dodal.Možnú titulkovú pieseň vyberali producenti Maroš Hečko a Peter Veverka z množstva československých interpretov, ale na Krylovi sa okamžite zhodli. Pasážovú revoltu následne vybrali ako prvú a už ani nezvažovali inú skladbu.cituje Hečko. A ako by podľa neho na výsledok reagoval Karel Kryl, keby si pieseň vypočul v novom šate?uzavrel.Uvedenie filmu do kín budú sprevádzať aj ďalšie udalosti. Vernisáž naplánovaná na 17. novembra v pražskej Lucerne otvorí výstavu diel výtvarníka Jozefa Gertliho Danglára a kniha s rovnakým názvom ako film - Amnestie, s podtitulom Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou - vyjde v polovici októbra v nakladateľstve Slovart.