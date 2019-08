Video: Zverejnili trailer filmu Casino.sk, do kín sa dostane 26. septembra

Majeský ako politický zapredanec

Prepojenie sveta hazardu a sveta politiky

21.8.2019 (Webnoviny.sk) - Tvorcovia filmu Casino.sk už zverejnili trailer snímky, ktorá sa dostane do kín 26. septembra. Ústrednou témou filmu nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokeru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta.Nefinálnu verziu filmu Casino.sk mali ako prví možnosť exkluzívne vidieť návštevníci tohtoročného Art Film Festu v Košiciach, no do kín pôjde ešte s miernymi úpravami. Pokerový turnaj z trochu iného uhla predstaví trojica hráčov, ktorých si zahrali Vica Kerekes, Roman Luknár a Michal Šoltész.Zuzana Kanócz si zahrala karieristku na ministerstve, ktorej teplé miesto zariadil jej milenec v hereckom prevedení Mareka Majeského. Ten vo filme predstavuje politického zapredanca, ktorý je za svoju kariéru vďačný oligarchovi v obsadení českého herca Pavla Kříža.V úlohe majiteľky kasína sa predstaví Tereza Brodská a v úlohe investigatívneho novinára a jeho šéfa Marek Geišberg s Richardom Stankem. Okrem nich sa vo filme objavia aj Jana Majeská, Lucia Hurajová, Lukáš Dóza, Ľubomír Paulovič a ďalší.Film režíroval Ján Sabol, pre ktorého je zároveň celovečernou prvotinou. "Je to súčasný príbeh, ktorý sa udeje v priebehu jedného týždňa. Odohráva sa vo dvoch líniách, kde nebude núdza o množstvo dramatických zápletiek a záhad," prezradil režisér, ktorý sa podieľal aj na scenári.Prepojenie sveta hazardu a sveta politiky nie je náhodné. Obe línie majú rovnakého menovateľa, ktorým sú peniaze. "Aj politická hra má totiž svojich hráčov. Nájdeme medzi nimi tých, ktorí si držia pevný pokrový výraz, kým plnia príkazy zhora, ale aj takých, ktorí si riešia resty z minulých hier," dodal Sabol.Informácie agentúre SITA poskytol Peter Gašparík zo spoločnosti Continental film.