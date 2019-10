M. Hlivák: ÚVO bude spolupracovať s Kanceláriou prezidentky SR

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák počas prijatia v Prezidentskom paláci v Bratislave 8. októbra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. októbra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude spolupracovať s Kanceláriou prezidentky SR v otázke ochrany životného prostredia pri nakladaní s verejnými zdrojmi. V tomto smere podpísali memorandum. V utorok po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Priblížil, že hlavu štátu informoval o systémovej reforme verejného obstarávania, ktorú úrad pod jeho vedením už dva roky realizuje.podotkol Hlivák.Zároveň dodal, že v parlamente je ďalšia novela zákona, ktorá dopĺňa tú pôvodnú. ÚVO sa v nej snaží o to, aby sa pri nákupe zohľadňovali aj iné kritériá, napríklad ochrana životného prostredia. ÚVO a Kancelária prezidentky SR v tejto súvislosti podpísali memorandum. Spolupracovať by mali v otázke podpory ochrany životného prostredia pri nakladaní s verejnými zdrojmi.skonštatoval predseda ÚVO.Prezidentka podľa jeho slov ocenila kroky, ktoré úrad urobil z hľadiska reformy verejného obstarávania. Dodal, že ako právničku ju zaujímala okrem iného otázka vyvodzovania zodpovednostných vzťahov.zdôraznil Hlivák.