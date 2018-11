M. Hudec: Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov narastú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Uviedol to predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE) Michal Hudec.Informoval, že veľkoobchodné ceny komodít v ostatnom období rastú. Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to podľa neho však, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú totiž stanovené príslušnými regulačnými vyhláškami.upozornil Hudec.Vysvetlil, že maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Základným vstupom do výpočtu je priemer trhových cien kalendárnych produktov, ktoré sa obchodujú na burzách, konkrétne cena elektriny pre rok 2019 sa počíta od priemeru denných veľkoobchodných cien na pražskej burze PXE za obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018. Cena plynu sa počíta podľa priemeru denných veľkoobchodných cien nemeckého produktu NCG za 12 kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú mesiacu podávania cenového návrhu.spresnil Hudec.Upozornil, že hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby. ZDE v tejto súvislosti odporúča kontaktovať svojho dodávateľa a dohodnúť si vyššiu výšku mesačnej zálohovej platby.podčiarkol.Doplnil, že segment koncových odberateľov elektriny a plynu v domácnostiach a tzv. malých podnikoch podlieha cenovej regulácii, ktorej vykonávateľom je v zmysle platnej legislatívy ÚRSO. Je preto potrebné zdôrazniť, že úprava cien nie je svojvoľným krokom jednotlivých dodávateľov, ale ide o výsledok konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Úlohou dodávateľa je na veľkoobchodnom trhu nakupovať komoditu (elektrinu, plyn) a túto dodávať do odberných miest, teda koncovým odberateľom.Cena komodity je podľa Hudeca len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny, ktorú vo faktúre za energiu platia jednotlivé domácnosti. V prípade elektriny tvorí cena komodity orientačne podiel jednej tretiny na celkovej koncovej cene, v prípade plynu tvorí cena komodity orientačne podiel dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.