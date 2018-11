SMK je s výsledkami v komunálnych voľbách spokojná

József Menyhárt, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 13. novembra (TASR) – Komunálne voľby dopadli pre mimoparlamentnú Stranu maďarskej komunity (SMK) podľa jej predsedu Józsefa Menyhárta vcelku dobre, uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie v Bratislave. SMK obsadila na pozícií starostov a primátorov 115 pozícií. Ako uviedol Menyhárt, v roku 2014 ich bolo 107.Za jedno z najväčších víťazstiev predseda Republikovej rady SMK Péter Őry označil triumf v Šamoríne.skonštatoval. Poukázal aj na víťazstvo v Dunajskej Strede. Za neúspech označil napríklad stratu v Hurbanove, naopak, strana získala Želiezovce alebo Tornaľu. Podľa Menyhárt sú dôležité aj víťazstvá vo väčších obciach, napríklad Štvrtok pri Ostrove alebo Plášťovce.Menyhárt skonštatoval, že stúpol aj počet poslancov miestnych zastupiteľstiev. V zastupiteľstvách bude najviac poslancov nezávislých, a to 7301 (35,36 percenta). SMK získala 1248 poslaneckých kresiel, čo je vyše šesť percent.poznamenal Menyhárt. V roku 2014 to bolo podľa jeho slov v ich farbách 1151 poslancov.SMK bola najsilnejšia najmä v západnej časti južného Slovenska. Podľa podpredsedníčky SMK pre samosprávu a verejnú správu Ildikó Kőrösi strana má jednu z najširších základní práve na juhu krajiny.Komunálne voľby sa konali celkovo v 2919 samosprávach. Voliť mohlo 4.494.400 obyvateľov. K volebným urnám prišlo 2.187.735, účasť za celé Slovensko bola 48,67 percenta.