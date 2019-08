M. Hutkai: Informácie o mojom zlatom padáku v Infra Services sú lži

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Infra Services, dcérskej firmy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), Milan Hutkai vníma medializované informácie o tom, že mu na jar predstavenstvo schválilo zvýšenie odstupného z piatich na 12 platov v celkovej hodnote 150.000 eur ako účelové lži. Povedal to pre TASR v reakcii na pondelkový brífing zástupcu 26 minoritných akcionárov Miroslava Draguna i doteraz zverejnené články.Vyhlásenia a medializované informácie vníma ako účelové, pretože sa podľa neho dejú v čase, keď sa uchádza o určité funkcie a niektorým to prekáža.povedal Hutkai. Ako tvrdí, túto sumu si niekto vymyslel, aby to dobre vyzeralo. Deklaruje, že odstupné vo výške 150.000 eur od žiadnej firmy nedostal.podotkol. Celkovú sumu odstupného ale spresňovať nechce.Dragun v pondelok upozornil, že Hutkai odchádzal zo spoločnosti dobrovoľne a na svoj návrh. Následne v Infra Services pôsobil ďalších päť mesiacov ako poradca predstavenstva. Hutkai odmieta, aby tomu niekto dával prívlastok "amorálne", pretože z takýchto funkcií sa podľa jeho slov odchádza tak, že sa odovzdáva agenda.vysvetli. Ako podotkol, požiadali ho o to aj obaja akcionári Infra Services. "deklaruje Hutkai.Dragun po pondelkovom výbore akcionárov BVS informoval, že žiadajú predstavenstvo BVS, aby sa čo najskôr obrátilo na predstavenstvo Infra Services so žiadosťou o zrušenie uznesenia, ktoré zvýšilo odstupné z piatich na 12 platov. Zástupca 26 minoritných akcionárov žiada, ak bude túto žiadosť Infra Services ignorovať, aby BVS podala žalobu, či realizovala iné právne kroky na zrušenie zvýšených siedmich platov.podotkol Dragun.BVS vo svojom stanovisku uvádza, že považuje poskytnutie odmeny pre bývalého generálneho riaditeľa Infra Services v medializovanej výške za nehospodárne. "uviedli vodárne. Predstavenstvo BVS po ukončení konania na Protimonopolnom úrade SR, ktoré aktuálne bráni výkonu akcionárskych práv, pristúpi k výmene členov predstavenstva v spoločnosti Infra Services.