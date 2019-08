Počas razií v Aténach zatkli približne stovku ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 26. augusta (TASR) - Grécka polícia uskutočnila v pondelok v Aténach rozsiahlu sériu razií a zatkla približne 100 ľudí, prevažne migrantov. Informovala o tom grécka tlačová agentúra ANA, ktorej údaje prevzala služba AFP.Policajné akcie sa zamerali na štyri prázdne budovy, ktoré už niekoľko týždňov okupovali squatteri, najmä utečenci a iní migranti. Do akcie v citlivej aténskej štvrti Exarcheia sa zapojili desiatky policajtov.Nová konzervatívna vláda Kyriakosa Mitsotakisa prisľúbila, že do štvrte Exarcheia, kde pred desiatimi rokmi zastrelili 15-ročného Alexandrosa Grigoropulosa, prinesie, a to pravidelnými policajnými hliadkami.Táto štvrť je miestom častých potýčok medzi policajtmi a anarchistami, a to najmä od roku 2008, keď neozbrojeného Grigoropulosa zastrelil v decembri aténsky policajt. Jeho smrť vyvolala dva týždne trvajúce nepokoje, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých Grékov.Nový starosta Atén sa zaviazal, že jednou z jeho najvyšších priorít bude zaistiť bezpečnosť. Kostas Bakojannis obvinil predošlú ľavicovú vládu, že k vandalizmu niektorých anarchistických skupín pristupovala zhovievavo.