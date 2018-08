M. IVAN: Tender na register železničnej infraštruktúry je nezmysel

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 14. augusta (TASR) - Tender na register železničnej infraštruktúry, ktorý vyhlásil Dopravný úrad, je podľa poslanca opozičnej SaS Miroslava Ivana typickým manévrom na nezmyselné čerpanie verejných peňazí. Uviedol to vo svojom stanovisku.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali podľa neho poskytnúť potrebné údaje o železničnej infraštruktúre Dopravnému úradu, a ten by ich mal zverejniť vo vlastnej réžii.kládol otázky Ivan.Na vytvorenie, prevádzku a údržbu registra železničnej infraštruktúry vyhlásil Dopravný úrad súťaž, v ktorej cenu za zákazku odhaduje vo výške 148.350 eur bez dane z pridanej hodnoty. ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry majú zhromaždiť príslušné údaje pre register infraštruktúry a predložiť ich Dopravnému úradu, ktorý je zodpovedný za vedenie tohto registra.Register by mal okrem iného poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre napríklad výrobcom železničných vozidiel či železničným podnikom, aby si overili zlučiteľnosť plánovanej vlakovej dopravy so železničnou infraštruktúrou. Podľa predpokladu Dopravného úradu by mal tento projekt začať fungovať v základnej forme ešte do konca tohto roku a jeho plná prevádzka sa očakáva od začiatku roka 2022.