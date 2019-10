M. JANKOVSKÁ BY MALA ZVÁŽIŤ PRERUŠENIE FUNKCIE, HOVORÍ L. PRAŽENKOVÁ

Bratislava 4. októbra - Sudkyňa Monika Jankovská by mala zvážiť podanie návrhu ministrovi spravodlivosti na prerušenie funkcie sudcu, hovorí predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Mala by tak urobiť z dôvodu zachovania dôvery verejnosti v justíciu, jej nestrannosť a nezávislosť. Praženková zároveň odsúdila korupciu v slovenskej justícií. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.





"Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu sudcov považuje za absolútne neprijateľný stav, proti ktorému treba nekompromisne zasiahnuť," uvádza sa v stanovisku Súdnej rady na margo údajnej medializovanej komunikácie medzi Marianom K. a bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti za Smer-SD Monikou Jankovskou.Praženková zároveň uvádza, že v prípade, že orgány činné v trestnom konaní potvrdia pravosť informácií v medializovanej komunikácii, by malo dôjsť k vzneseniu obvinenia voči konkrétnym osobám. Tento názor deklaroval vo štvrtok (3. 10.) aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). V prípade obvinenia môže Gál podať návrh na dočasné pozastavenie funkcie sudcu a rozhodne o ňom disciplinárny senát do desiatich dní od jeho doručenia.„Do ukončenia vyšetrovania, t. j. bez potvrdenia pravosti komunikácie, nemá predsedníčka Súdnej rady SR, právomoc vykonať akékoľvek opatrenia vo vzťahu k výkonu funkcie sudcu,“ tvrdí stanovisko Súdnej rady.Z údajnej komunikácie medzi Marianom K. a Monikou Jankovskou, ktorú opisuje Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti. Jankovská autenticitu tejto komunikácie odmieta.