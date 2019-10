Prezidentka podpísala novelu o vzdelávaní sociálnych pracovníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Sociálni pracovníci v špecializovaných odboroch získajú viac času na absolvovanie akreditovaného vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých činností z dielne koaličných poslancov, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Legislatíva stanovuje, že každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie. Ak si túto povinnosť nesplní, nemôže naďalej vykonávať túto činnosť. Akreditované vzdelávacie programy môžu realizovať len vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú udelenú akreditáciu od akreditačnej komisie ministerstva práce.priblížila nezaradená poslankyňa Alena Bašistová.Poslanci preto navrhli, aby sa predĺžilo obdobie na splnenie tejto podmienky z 31. decembra 2020 na 31. decembra 2022.priblížili poslanci.Prezidentka podpísala aj druhú koaličnú novelu o nelegálnej práci. Výnimka pri nelegálnej práci sa rozšíri aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, ak pre ňu vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tohto spoločníka, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov, alebo je žiakom alebo študentom do 26 roku veku. Rovnako sa rozširuje aj výnimka z nelegálnej práce. V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, a na jeho rodinných príslušníkov.uviedli poslanci.