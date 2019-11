M. Kačániová hľadá rastliny, schopné bojovať proti škodlivým baktériám

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michaela Zdražilová Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Bratislava 22. novembra (TASR) - Zbiera liečivé rastliny, vyrába z nich rastlinné silice a tie testuje proti škodlivým baktériám. Tak popisuje svoju prácu mikrobiologička Miroslava Kačániová, ktorú tento rok ocenili ako osobnosť vedy a techniky.zdôvodnila pre TASR vedkyňa. Predmetom jej výskumu sú často rastliny bežne používané v kuchyni, napríklad oregano či tymian. Po získaní silíc spolu s kolegami testuje ich účinnosť proti mikroorganizmom, karcinogénnym bunkám či hmyzu.Účinné látky hľadajú aj vo včelích produktoch, ako sú med, peľ, propolis či trúdie mlieko. To okrem iného produkuje aj hormón, testosterón.doplnila.Najnovšie spolupracuje na projekte s partnermi z Bieloruska. Tí majú už okolo 70 patentov, vyrábajú jedlé obaly.vysvetlila. Chcú tak docieliť, aby produkt spĺňal aj kritérium bezpečnosti.Kačániová pôsobí na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V novembri získala cenu od ministerky školstva v kategórii osobnosť vedy a techniky. Ocenenie pre ňu znamená veľa, no pripomína, že na výskumoch nepracuje sama. Váži si tiež spoluprácu so zahraničnými partnermi.