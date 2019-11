M. Kňažko vydáva príbeh svojho života a autorské komentáre na politiku

Na snímke herec a bývalý politik Milan Kňažko. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Herec a bývalý politik Milan Kňažko vydáva knihu s názvom S otvorenými očami. Na 300 stranách ponúka príbeh svojho života, odpovede na otázky historikov z Ústavu pamäti národa (ÚPN) a autorské komentáre na politické dianie za ostatných sedem rokov. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.Autentické texty, ktoré čitateľov prevedú cez spoločenské míľniky Československa a Slovenska, ilustruje bohatý fotografický materiál z hereckého, politického i súkromného života Milana Kňažka. Dominantnú časť tvorí jeho rozprávanie o Novembrovej revolúcii '89. Krátkymi textami na zadnej obálke knihy prispeli aj Emília Vášáryová, Pavel Traubner, Michael Kocáb, Emil Horváth, Rudolf Sikora.píše Kňažko v úvode knihy. Ako priamy účastník mnohých prelomových udalostí z Novembra '89, prvých slobodných volieb, rozdelenia Československa a podobne, nechce ignorovať prežívanie mnohých mýtov, ako aj prepisovanie histórie.uvádza autor knihy s tým, že je presvedčený, že si to všetko musíme pripomínať najmä preto, aby sa to v nejakej mierne pozmenenej forme nezopakovalo:píše Kňažko.Základ knihy tvoria rozhovory historikov z ÚPN - Ondreja Podolca a Petra Jašeka s Milanom Kňažkom. Ich rozprávanie sa odvíjalo od spomienok na detstvo, ktoré Kňažko (1945), prežil v rodnej dedine Horné Plachtince a od roku 1949 na Mikulášskej ulici v Bratislave, až po súčasnosť. Chronologicky je rozdelené do ôsmich kapitol - Detstvo a mladosť: Vysoké školy života, Slobodný herec v neslobodnej dobe, Pamätný rok 1989: Ako som sa dostal na "tribúnu", Havlov poradca, minister prvej Mečiarovej vlády, Rozdelenie štátu v priamom prenose, Napokon sme ten mečiarizmus porazili, Ministrovanie za Dzurindu a odchod z politiky, Generálny riaditeľ televízie a znovu herec. Deviatu kapitolu Pozdrav Milanovi Kňažkovi tvorí autorský text spisovateľa, prekladateľa a publicistu Ľubomíra Feldeka. Desiata kapitola Ako som to videl ja ponúka 45 autorských komentárov M. Kňažka k vybraným udalostiam, ktoré publikoval v rokoch 2012 až 2019.Súčasťou textovej časti je aj niekoľko historických dokumentov, medzi nimi i Programové vyhlásenie občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a koordinačného výboru slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989.uzatvára Kňažko.Prezentácia knihy sa uskutoční 15. novembra o 17.00 h v Panta Rhei v košickom Paláci kníh a krst je naplánovaný na 4. decembra o 17.00 h v Panta Rhei na Poštovej v Bratislave.