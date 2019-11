Štefánikova Cesta do nemožna mieri aj s tvorcami do Kina Iskra

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 4. novembra (TASR) - Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného dobrodruha a práve na hranách dobrodružného, životopisného, ale aj romantického filmu pre rodiny sa odohráva jeho životný príbeh na plátne. „Snímku Cesta do nemožna vo filmovom klube Iskra v Kežmarku v pondelok o 19. hodine osobne uvedú režisér a scenárista Noro Držiak, scenárista Michal Baláž a producent, scenárista a kameraman Michael Kaboš,“ informoval Boris Švirloch z filmového klubu Iskra.V prvom slovenskom celovečernom trikovom filme podľa skutočných udalostí bude divák sledovať Štefánikovu dobrodružnú životnú cestu. V podaní herca Tomáša Mischuru sa predstaví ako intelektuál, generál, politik, cestovateľ, vedec, vynálezca, astronóm, národný hrdina aj kúzelník, milovník žien a bonviván. „Pred 100 rokmi považovali jeho sny za utópiu, ale on sa nebál vykročiť do neznáma a uskutočniť svoj sen o oslobodení vlastného národa. Jeho životné osudy sa zdajú byť až neuveriteľné, veď to všetko dokázal jediný človek s podlomeným zdravím, pochádzajúci z najchudobnejších pomerov,” upozornil Kaboš. Cesta do nemožna však podľa neho nebude s pátosom glorifikovať Štefánika, chce mu dodať ľudský rozmer, vykresliť jeho charakter a priblížiť ho mladému divákovi. „Vo filme odhalíme neznáme momenty plné drám, emócií a humoru, ako ich zažil alebo mohol zažiť samotný Štefánik. Nebude chýbať ani množstvo zábavných a groteskných situácií, ktoré vychádzajú z reálnych Štefánikových fotografií a zápiskov spracovaných do atraktívnych filmových scén,” dodal Kaboš.Podľa Držiaka je Štefánikov život veľmi bohatý a metráž jedného filmu ho nedokáže obsiahnuť. „Nechceli sme mapovať všetky jeho vojenské či politické úspechy a neúspechy. A isté je, že sme nechceli robiť klasický životopis. Hlavná linka je jeho pevné odhodlanie a silná vôľa, niečo, s čím sa môže stotožniť každý človek,” vysvetlil režisér.Snímka sa odohráva naprieč kontinentmi, paradoxne však štáb nikde necestoval a všetky scény sa nakrúcali v štúdiu pred zeleným pozadím a s minimom rekvizít. Film kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom. „Cesta do nemožna osloví nielen zaujímavou vizuálnou podobou, ale aj originálnou a veľkovýpravnou symfonickou hudbou z pera medzinárodne uznávaného skladateľa a dirigenta Vladimíra Martinku,“ skonštatoval Švirloch. Film vznikol ako slovensko-česká koprodukcia k 100. výročiu úmrtiu M. R. Štefánika.