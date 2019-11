M. Koreň, H. Leško a M. Maďarič predstavili spoločný album Stigmy

Snímka z albumu Stigmy. Foto: Facebook/Matej koreň Foto: Facebook/Matej koreň

Bratislava 10. novembra (TASR) – Autorská trojica Matej Koreň (spev), Henrich Leško (hudba) a Marek Maďarič (texty) predstavila v závere týždňa nový štúdiový album Stigmy, ktorý vychádza v limitovanej edícii na CD a je dostupný na streamingových službách.Novinka ponúka 11 skladieb, sú nimi Sfinga, Svojim odcudzený, Modlitba, Ešte na to mám, Raz sa musia nájsť (feat. Lilly Maníčková), Herec vedľajších rolí, Zo žúru, Potopa, Videl som ťa, Vstúp do rieky a Snívam (feat. Michaela Husárová).Autorská dvojica Leško a Maďarič spolupracuje od roku 2013, keď spoločne napísala pre Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene muzikál Prekliaty básnik. Pred troma rokmi vydala prvý spoločný autorský album, ktorý naspievali Marcel Palonder a Kristína Greppelová. Minulý rok prizvali na spoluprácu na ďalšom albume speváka Mateja Koreňa, z ktorého sa stala plnohodnotná aj autorská súčasť tímu, a vznikol album Stigmy.povedal Maďarič.doplnil.dodal autor hudby Leško.povedal Koreň pre TASR.Spevák a herec Matej Koreň (1986 Lučenec) začínal spevácku dráhu v druhej sérii Slovensko hľadá Superstar v roku 2005, kde sa vo finále umiestnil na deviatom mieste. V programe Hit storočia súťažil s piesňami Nečakaj ma už nikdy a Učiteľka tanca. V roku 2008 mal premiéru pôvodný slovenský muzikál Fontána pre Zuzanu v Divadle Nová scéna, kde stvárnil hlavnú mužskú postavu Olina. V roku 2010 sa zúčastnil na národnom kole súťaže Eurovision Song Contest s piesňou Kocka Pána Rubika. V tom istom roku sa stal spevákom a lídrom eventovej kapely Replay Band, v ktorej pôsobil až do roku 2017. V roku 2013 účinkoval v muzikáli Rent v Divadle Aréna. Od roku 2016 vydal single Mohla by si, Hľadá sa láska, Pod obraz Boží, Na dotyk a Ešte na to mám.