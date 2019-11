Do Bratislavy mieria české skupiny Mirai, Čechomor a Dymytry

Skupina Čechomor, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok Skupina Čechomor, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. novembra (TASR) – Kapely zo susednej Českej republiky prídu v najbližších dňoch do slovenskej metropoly. V bratislavskom Ateliéri Babylon sa predstavia hneď tri, budú nimi Mirai (21. 11.), Čechomor (4. 12.) a Dymytry (7. 12.). Kým Čechomor je na Slovensku dlhoročne populárny, Mirai a Dymytry sa o priazeň slovenských fanúšikov budú uchádzať. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.Skupina Mirai patrí k novým formáciám, na českej scéne funguje len päť rokov, ale aj za taký krátky čas sa stihla vyšvihnúť na špičku súčasnej českej hudby. Oslovili široké publikum, majú niekoľko veľkých hitov s desiatkami miliónov zhliadnutí, vypredané sály, ktoré už teraz menia za haly, a tri úspešne predávané albumy. Historicky prvý slovenský koncert Mirai bude 21. novembra. Na Slovensko prídu v rámci svojho doteraz najväčšieho turné k novému albumu Arigato, ktorý vydali v septembri. Skupina, ktorá v Čechách získala množstvo ocenení od fanúšikov a odborníkov, zahrá aj u nás všetky svoje veľké hity, ako Anděl, Když nemůžeš, tak přidej či Pojď, zapomenem, ktoré bodovali v rádiách a hitparádach, a predstaví aj novinky zo spomínaného albumu. Frontmanom kapely je Mirai Navrátil, hosťom ich koncertu bude mladý slovenský spevák a skladateľ Alan Murin.Na predvianočnom koncerte sa 4. decembra predstaví dnes už legendárna skupina Čechomor s hosťujúcou speváčkou Martinou Pártlovou. Franta Černý, Karel Holas a ďalší členovia kapely pripravili pre slovenských fanúšikov to najlepšie zo svojej doterajšej tvorby aj skladby z nového a úspešného albumu Nadechnutí.„Slovenské publikum máme veľmi radi. Dokonale cíti našu hudbu a spoločne sa vždy dostaneme úplne prirodzene do varu, ktorý na živých koncertoch zbožňujeme. Už sa veľmi tešíme na to, ako si to v decembri v Babylone zopakujeme,“ povedal pre TASR Holas.Treťou kapelou v Bratislave bude psy-coreová legenda v maskách – skupina Dymytry. Pražská skupina svojou koncertnou povesťou sľubuje poriadne odviazaný mikulášsky večierok pre všetkých, ktorí obľubujú tvrdú metalovú smršť. Svoj nový album Revolter a všetky dôležité a obľúbené skladby viac ako 15-ročnej úspešnej kariéry predstaví 7. decembra.Dymytry založil v roku 2003 syn zakladateľa skupiny Arakain, gitarista Jiří Urban ml., ktorý vystupuje pod menom Dymo. Už od vzniku sa skupina bráni zaškatuľkovaniu a rada experimentuje. Jej vlastný štýl psy-core je definovaný tak, že jediným pravidlom je nemať pravidlá a všetko je dovolené. Táto voľnosť dovoľuje skupine prepájať rôzne žánre hudby a dáva vyniknúť hudobnému majstrovstvu jej členov. Základ tvorí energická hra bubeníka Miloša „Mildora“ Meiera, ktorý patrí k uznávaným bubeníkom a okrem Dymytry hrá aj so svetoznámym gitaristom Gusom G. K nemu sa pridáva basová linka Artura R2R Mikhaylova, ktorý rád experimentuje aj s dubstepom a elektronikou. Rytmickú sekciu dopĺňajú ostré gitary Jana „Gorgy“ Görgela, ktorý sa podieľa aj na svetelnej a vizuálnej šou, a zakladateľa a v Prahe a Londýne vyštudovaného baletného majstra Jiřího „Dyma“ Urbana, ktorý svoju hru obohacuje o nezvyčajné tanečné kreácie.