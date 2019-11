M. Koreň vydáva album Stigmy

Snímka z albumu Stigmy. Foto: Facebook/Matej koreň Foto: Facebook/Matej koreň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) – Stigmy je názov nového albumu, ktorý je výsledkom spolupráce autorskej trojice Henrich Leško, Marek Maďarič a Matej Koreň, na ktorom pracovali od augusta 2018. Ponúka 11 skladieb, sú nimi Sfinga, Svojim odcudzený, Modlitba, Ešte na to mám, Raz sa musia nájsť (feat. Lilly Maníčková), Herec vedľajších rolí, Zo žúru, Potopa, Videl som ťa, Vstúp do rieky a Snívam (feat. Michaela Husárová). TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.Autorská dvojica Leško a Maďarič spolupracuje od roku 2013, keď spoločne napísala pre Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene muzikál Prekliaty básnik. Pred troma rokmi vydala prvý spoločný autorský album, ktorý naspievali Marcel Palonder a Kristína Greppelová. Minulý rok prizvali na spoluprácu na ďalšom albume speváka Mateja Koreňa, z ktorého sa stala plnohodnotná aj autorská súčasť tímu a vznikol album Stigmy.povedal Maďarič.doplnil.„Na albume Stigmy sú prvýkrát v mojom živote texty, ktoré som si nenapísal sám. Kým neprišli Marek s Henrichom, som vždy ponuky na naspievanie textu zahral do outu. Text skladby musím mať prežitý aj v reálnom živote, iba vtedy je autentická,“ uviedol Koreň.doplnil autor hudby Leško.Koreň sa v nových skladbách prezentuje v unikátnej speváckej rovine. Spieva akoby starým spôsobom, jednoducho a autenticky. Na dvoch skladbách, Raz sa musia nájsť a Snívam, hosťujú aj ženy, speváčky Lilly Maníčková a Michaela Husárová.