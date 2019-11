M. Žbirka rozospieval Londýn, čaká ho vypredaná Bratislava a Praha

Miro Žbirka rozspieval Londýn. Foto: Ingrid Remisova Photography Foto: Ingrid Remisova Photography

Miro Žbirka rozspieval Londýn. Foto: Ingrid Remisova Photography Foto: Ingrid Remisova Photography

Miro Žbirka rozspieval Londýn. Foto: Ingrid Remisova Photography Foto: Ingrid Remisova Photography

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Miro Žbirka oslavuje tento rok štyridsiatku úspešnej sólovej hudobnej kariéry. Prvá oslava sa konala 26. októbra v Londýne. So skupinou zahral pred vypredaným londýnskym hľadiskom všetky dôležité hity z doteraz vydaných albumov. Nové skladby z najnovšieho Double Albumu spolu s ním predstavili špičkoví hudobníci Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Hamish Stuart (basgitara), Dean Ross (klávesy), Pears McIntyre (gitary) a Rob Cass (gitary, spev). TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.Hudobná oslava 40 rokov úspešnej sólovej kariéry Mira Žbirku po londýnskej premiére bude v decembri pokračovať na dvoch exkluzívnych koncertoch v Prahe (3. decembra) a Bratislave (5. decembra). Aj na nich budú diváci počuť a vidieť všetky obľúbené hity aj novinky z oceňovaného Double Albumu. S hviezdnou muzikantskou zostavou si okrem Mekyho v skladbe Skúška snov zaspieva Katarína Knechtová. V premiére naživo zaznie skladba Take Me Home, ktorú ako duet Mirom Žbirkom naspievala škótska speváčka Eddi Readerová, ktorá pridá aj svoj veľký celosvetový hit Perfect.Aktuálny singel Čistý svet, ktorý je slovensko-českou verziou piesne Take Me Home. zaspieva talentovaná česká nevidomá klavírna virtuózka a nezameniteľná speváčka Ráchel Skleničková. Ich spoločný videoklip má po dvoch týždňoch od premiéry už viac ako 380.000 zhliadnutí. Na bratislavský koncert príde Mirovi Žbirkovi zablahoželať aj skupina IMT Smile. Jej líder Ivan Tásler tento rok tiež oslávil rovnaké okrúhle životné výročie a so skupinou zahrá a zaspieva skladbu C'est la vie. Táslerovci majú pre Mekyho pripravené aj jedno prekvapenie, ktoré bude určite veľkou oslavou hudby oboch úspešných skladateľov.