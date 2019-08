M. Kotleba odmieta, že by J. Cuper strane spomenul meno Mariana K.

Marián Kotleba, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. augusta (TASR) - Predseda ĽSNS Marian Kotleba odmietol, že by im bývalý poslanec za HZDS a obhajca Ivana Lexu Ján Cuper spomenul meno podnikateľa Marian K. v čase, keď s ním strana spolupracovala. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii.," skonštatoval Kotleba. Odmieta, že by mu Cuper niekedy spomenul Mariana K.Na otázku, či si vie po voľbách predstaviť spoluprácu so Smerom-SD, odpovedal, že vládna strana sa zo spolupráce vylučuje sama a to tým, ako koná.Reagoval tak na údajnú komunikáciu Mariana K., v ktorej mal podľa portálu Aktuality.sk spomínať ĽSNS ako poistku vlády Roberta Fica (Smer-SD) po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Marian K. mal tvrdiť, že na Najvyššom súde SR vybaví, aby podnet generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na zrušenie strany odmietli. Voči informáciám sa ohradil aj vládny Smer-SD.