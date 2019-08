Vodiči autobusov Arriva Nitra ohlásili časovo neobmedzený ostrý štrajk

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 26. augusta (TASR) – Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Nitra a.s. sú pripravení vstúpiť do ostrého štrajku. Spustiť ho chcú začiatkom septembra. V pondelok to oznámil predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Arriva Nitra Michal Ďuriš.O vyhlásení štrajku podľa jeho slov hlasovalo približne 80 percent zamestnancov, z ktorých sa 97 percent vyjadrilo za ostrý štrajk.uviedol Ďuriš. Ako pripomenul, štrajk sa týka prímestskej dopravy v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a tiež mestskej autobusovej dopravy v Nitre.Odborári v podniku Arriva Nitra žiadajú od zamestnávateľa zvýšenie svojich tarifných miezd. Potom, ako bolo takmer osemmesačné kolektívne vyjednávanie neúspešné, vyhlásili v polovici júla štrajkovú pohotovosť. Výsledok neprinieslo ani rokovanie so sprostredkovateľkou.povedal Ďuriš.Odborári sa okrem nízkych platov sťažujú aj na obrovské množstvo nadčasov.skonštatoval Ďuriš.Odborárov v Arrive Nitra prišiel podporiť aj šéf OZ KOVO Emil Machyna.povedal Machyna. Podľa jeho slov sa teraz vedenie spoločnosti Arriva Nitra snaží cez hrozbu štrajku tlačiť na objednávateľov dopravy, ktorí ju financujú, teda Nitriansky samosprávny kraj a mesto Nitra.vyhlásil Machyna.