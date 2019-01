M. Kotleba odovzdal podpisy pre prezidentskú kandidatúru

Na snímke poslanec NR SR a predseda strany ĽSNS Marian Kotleba počas tlačovej konferencie po odovzdaní petičných hárkov na svoju kandidatúru na prezidenta SR 30. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Líder ĽSNS a poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba odovzdal v stredu podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru.povedal Kotleba v parlamente.Garantuje, že z volebného boja neodstúpi v prospech iného kandidáta. "doplnil s tým, že jeho prezidentská kampaň nebude patriť k najmasívnejším. "," uviedol. Kandidáti môžu minúť najviac pol milióna eur.Na otázku, aký je jeho názor na holokaust, uviedol, že "Tvrdí, že nikdy nepopieral genocídy a každý podľa neho chápe, že počas druhej svetovej vojny boli vyvražďovaní ľudia.povedal.V súvislosti s Jozefom Tisom, ktorý súhlasil s deportáciami Židov do koncentračných táborov, vyhlásil, že". Na otázku, či ho obdivuje, poznamenal, že to nie je obdiv. "" doplnil Kotleba.Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.