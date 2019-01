Prieskum: Najväčším rizikom pre podnikanie je vysoká daňová zaťaženosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Najväčšími rizikami pre podnikanie na Slovensku sú v súčasnosti vysoké daňové a odvodové zaťaženie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na vzorke 204 členov tejto stavovskej organizácie. Na treťom mieste skončil vo vnímaní rizík podnikateľmi klientelizmus a korupcia vo verejnom obstarávaní.SOPK sa podnikateľov pýtala na 16 možných rizík podnikania, ktoré mohli respondenti označiť za vysoké, mierne alebo so slabým vplyvom. Vysoká daňová a odvodová povinnosť je pre firmy podľa predchádzajúcich výskumov najväčším rizikom už od roku 2012. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa na druhom mieste objavil po druhý raz. Až do roku 2015 tento problém vnímali podnikatelia ako menej závažný a vo výsledkoch prieskumov figuroval v dolnej polovici tabuľky. Zmena nastala až v nasledujúcom roku, keď sa chýbajúci zamestnanci posunuli na štvrté miesto tabuľky.Na opačnom konci tabuľky sa umiestnili vysoké úrokové miery, prípadné sociálne nepokoje, a ako najnižšie riziko podnikatelia vnímajú činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov.Zamestnávatelia väčšinu rizík vnímajú podobne už niekoľko rokov. Nízka vymáhateľnosť práva na štvrtom mieste, sa na popredných priečkach prieskumu SOPK umiestňuje už desať rokov. Na piatom mieste tabuľky, podobne ako v uplynulých rokoch, bolo riziko poklesu zahraničného dopytu v dôsledku krízy. Prvú polovicu tabuľky ešte dopĺňa na šiestom mieste rast cien vstupov, najmä cien energií, na siedmom mieste pokles domáceho dopytu a na ôsmom tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov.Prieskum bol uskutočnený v októbri a decembri minulého roku. SOPK prieskumy s rovnakými alebo porovnateľnými otázkami realizuje už od roku 1998.