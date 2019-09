M. Krajčí chce mimoriadny parlamentný výbor pre tender na záchranky

Na archívnej snímke poslanec NR SR Marek Krajčí. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. septembra (TASR) – Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) chce mimoriadny parlamentný výbor, ktorého by sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) a predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáš Haško. Tí by podľa jeho slov mali vysvetliť sporné výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Uviedol to v pondelok na tlačovom brífingu.uviedol opozičný poslanec s tým, že ďalší štyria členovia zdravotníckeho výboru žiadajú o mimoriadny výbor tiež. Rovnako si myslí, že na Slovensku je aj dostatok iných odborníkov, ktorí by mohli byť členmi takejto komisie.Predseda zdravotníckeho parlamentného výboru Štefan Zelník (SNS) v reakcii pre TASR uviedol, že sa takémuto riešeniu "vôbec nebráni" a ak to bude potrebné, mimoriadny výbor zvolá. Podľa jeho slov je práve úlohou zdravotníckeho výboru aj to, aby sa o takýchto nejasnostiach a pochybnostiach diskutovalo a hľadalo sa riešenie.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ešte v piatok (30.8.) avizovalo, že pre záchrankový tender zvažuje podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa. Dôvodom sú informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bol tender v súlade s príslušnou legislatívou.Súčasný majiteľ víťaznej firmy LSE - Life Star Emergency Miroslav Micski v minulosti podnikal s jedným z členov komisie, bývalým štátnym tajomníkom MZ SR Máriom Miklošim. V päťčlennej komisii mali sedieť aj dvaja jeho bývalí kolegovia z ministerstva - šéf informatiky Peter Salon a šéfka právneho oddelenia Marianna Kozmannová. Oboch malo ministerstvo upozorniť na konflikt záujmov.ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna, týkalo sa 328 bodov. Najviac ich získala slovenská spoločnosť LSE-Life Star Emergency. Nasledovali štátne bratislavská a košická záchranka.povedal jej odborný zástupca Viliam Dobiáš, ktorý je aj šéf Slovenského Červeného kríža.Firma uspela po tom, čo z trhu odchádza spoločnosť Falck. Na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 107 staníc záchrannej zdravotnej služby. Sieť staníc pokrýva 39 percent územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, ale tiež v Trnave, Bratislave a okolí.doplnil Dobiáš. Poukázal na to, že medzi ich pracovníkmi sú nadštandardné osobnosti slovenského záchranárstva a slúžia trom univerzitám ako akreditovaná vzdelávacia základňa.