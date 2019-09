Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení bolI v 1. polroku bezpečné

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) boli podľa hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti v 1. polroku 2019 bezpečné a spoľahlivé. Uviedla to hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.V prvom polroku tohto roka boli podľa nej všetky technologické zariadenia spoločnosti JAVYS prevádzkované v súlade s predpísanými Limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom.Upozornila, že spoločnosť pritom venuje pozornosť aj udalostiam menšieho bezpečnostného významu a ich analýzou a prijímaním nápravných opatrení predchádza vzniku bezpečnostne významných prevádzkových udalostí.Žiaková informovala, že v oblasti bezpečnosti pri práci nebol v prvom polroku 2019 registrovaný žiaden pracovný úraz zamestnancov JAVYS a v oblasti požiarnej ochrany sa v jadrových zariadeniach JAVYS nezaznamenal žiadny požiar.Spresnila, že v rámci prípravy zložiek organizácie havarijnej odozvy sa v jadrových zariadeniach JAVYS uskutočnilo 232 školení, nácvikov a cvičení odborných jednotiek civilnej ochrany.Poznamenala, že Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal pre JAVYS 34 rozhodnutí a inšpektori ÚJD SR vykonali 26 inšpekcií, ktoré boli prioritne zamerané napríklad na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti či na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO), alebo na procesy súvisiace s ukladaním RAO do Republikového úložiska, ako aj na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov.Inšpektori ÚJD SR, MAAE a Euratom podľa Žiakovej vykonali v 1. polroku 2019 v JAVYS jednu inšpekciu zameranú na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.Priblížila, že v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi JAVYS okrem iných činností uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 176 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO.Dodala, že výsledky hodnotenia bezpečnosti za prvý polrok 2019 sú porovnateľné s inými jadrovými zariadeniami v Európe a potvrdzujú odbornú a profesionálnu prácu obslužného a riadiaceho personálu.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.