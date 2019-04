M. Kuruc verí, že návrh parkovacej politiky budú môcť pripomienkovať

Martin Kuruc, archívne foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. apríla (TASR) – Starosta bratislavskej mestskej časti Vrakuňa a poslanec hlavného mesta Martin Kuruc dúfa, že bratislavský primátor Matúš Vallo dodrží, čo sľúbil a jednotlivým mestským častiam zašle na pripomienkovanie návrh parkovacej politiky. "uviedol Kuruc na sociálnej sieti. Bratislavčanov tiež vyzýva, aby pripomienky sformulovali a zaslali na magistrát.Parkovanie v hlavnom meste je podľa starostu problém, ktorý sa netýka len Vrakune, ale celej Bratislavy. Ako tvrdí, každá časť má svoje primárne problémy, ale parkovanie je téma každej jednej.skonštatoval Kuruc.Ako podotkol, parkovaciu politiku pripravoval primátor so svojim odborným tímom a on ako starosta nemá viac informácií ako obyvatelia. Verí však, že primátor jednotlivým mestským častiam zašle na pripomienkovanie návrh parkovacej politiky.napísal starosta.Konkrétny návrh VZN ešte podľa neho nemá mestská časti ani na stole, preto obyvateľov žiada, aby k tomu pristupovali vecne.skonštatoval Kuruc.Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Nemá platiť vo všetkých mestských častiach. Dotknúť sa to má pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Posledné slovo však budú mať bratislavskí mestskí poslanci. Tí majú o spustení regulácie parkovania rozhodovať na júnovom mestskom zastupiteľstve.vyhlásil primátor Vallo. Je pripravený so svojím tímom vysvetľovať všetky detaily parkovacej politiky.deklaruje.