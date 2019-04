V Británii vznikli pred eurovoľbami dve protibrexitové strany

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. apríla (TASR) - V prípade, že sa v Británii v máji uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu (EP), kandidovať v nich budú aj dve nové politické strany vystupujúce proti brexitu. Informovali o tom webové portály staníc BBC a ORF.Prvá zo strán vystupuje pod skratkou UKEUP (UK EU Party, Strana Spojené kráľovstvo-EÚ) a jej šéfom je 42-ročný právnik Pierre Kirk. Jej členmi sú najmä právnici pôsobiaci v Londýne, ako i odborníci z iných profesií.UKEUP považuje zotrvanie Británie v Európskej únii za. Májové eurovoľby budú podľa Kirka akýmsi "neformálnym" referendom o brexite.V prípade, ak by UKEUP vo voľbách uspel a získal viac hlasov než probrexitové strany, snažil by sa tlačiť na britskú vládu, aby vypísala druhé referendum o odchode krajiny z EÚ. Strana sa chce orientovať predovšetkým na mladých ľudí.Britská volebná komisia v utorok schválila i žiadosť o zaregistrovanie novej strany, ktorú si podala skupina zložená z 11 nezávislých poslancov britského parlamentu - bývalých labouristov a konzervatívcov. Bude mať názov Zmeňme Britániu (Change UK). Jej predsedníčkou je Heidi Allenová; medzi ďalších členov patria napríklad bývalí konzervatívci Julie Girlingová a Richard Ashworth či bývalá labouristka Joan Ryanová.Strana Change UK chce podľa Allenovej, ktorú citoval denník The Guardian, vo voľbách do EP prezentovať jasné posolstvo - požaduje vypísanie druhého referenda o brexite. Ak sa takýto plebiscit naozaj uskutoční, všetci poslanci novovzniknutej strany sa budú usilovať o zotrvanie Británie v EÚ a o reformu Únie.Lídri 27 členských krajín EÚ minulú stredu rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.Ak bude Británia 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu, ešte stále členom EÚ, bude musieť tieto voľby taktiež usporiadať. Ak by tieto voľby nerealizovali, Briti vystúpia z EÚ automaticky 1. júna 2019 bez dohody.