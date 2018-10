M. Lajčák nerozmýšľa o poste generálneho tajomníka Rady Európy

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) nerozmýšľa o tom, či by sa mohol stať novým generálnym tajomníkom Rady Európy. Zatiaľ nezmenil ani názor na prezidentskú kandidatúru. Povedal to novinárom po rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti.uviedol Lajčák.Otázky o jeho možnom šéfovaní Rade Európy označil za hypotetické. Kuloárne informácie o Lajčákovi a Rade Európy napísal na sociálnej sieti prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa stretol so súčasným šéfom Rady Európy Thorbjörnom Jaglandom. Jeho mandát sa končí na budúci rok.V súvislosti s prezidentskou kandidatúrou Lajčák uviedol, že ak by mal kandidovať, musel by byť o tom on sám presvedčený.povedal šéf rezortu diplomacie s tým, že jeho pozícia je jasná. Lajčák dlhodoho hovorí, že kandidovať nemieni. Prezidentské voľby budú na jar budúceho roku.