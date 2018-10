Zamestnávatelia žiadajú dobrovoľnosť rekreačných poukážok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Thanassis Stavrakis Foto: TASR/AP/Thanassis Stavrakis

Bratislava 18. októbra (TASR) - Zamestnávatelia a obchodné komory žiadajú vypustiť z novely zákona o podpore cestovného ruchu povinnosť pre zamestnávateľov poskytovať príspevok na rekreáciu. Chcú, aby sa ponechal na dobrovoľnej báze. Uviedli to vo štvrtkovom spoločnom stanovisku.doplnili. Nesystémové návrhy podľa nich dlhodobo znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov a nepredvídateľnosť legislatívy v podnikateľskom prostredí zásadne znižuje atraktívnosť Slovenska pre investorov, čo môže mať už v krátkej budúcnosti významný negatívny vplyv na jeho hospodársky rast a budúcu prosperitu jeho občanov.Pripomenuli, že na rokovaní tripartity nielen zamestnávatelia, ale aj odborári odmietli tento poslanecký návrh ako nesystémový a v predkladanej verzii aj nespravodlivý. Zavádza totiž diskrimináciu zamestnancov menších firiem.dodali zamestnávatelia a komory. Riziko vytvorenia ponuky fiktívnych dokladov na preukázanie výdavkov a ich špekulatívneho získavania zo strany niektorých zamestnancov je tak podľa nich mimoriadne vysoké.uviedli.Firmy majú podľa zamestnávateľských združení a komôr rôzne motivačné systémy, a tak zákonom nanútené príspevky na rekreáciu významne znižujú rozsah poskytovania iných možných benefitov.Zároveň odmietajú financovať nesystémové a populistické návrhy, ktoré slúžia primárne na zvyšovanie preferencií niektorej z koaličných politických strán.Za takýto návrh firmy považujú aj povinný príspevok na rekreáciu z dielne koaličnej SNS. Národniari ho navrhujú v novele zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá sa práve nachádza v parlamente v druhom čítaní. Príspevok by mali zamestnávatelia poskytovať povinne zamestnancom, ktorí pracujú pre zamestnávateľa nepretržite aspoň 12 mesiacov a o tento príspevok požiadajú. Mal by byť vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne.