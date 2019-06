M. Lajčák odcestoval na štvordňovú návštevu Balkánu

Na snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý tento rok zároveň predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), v utorok odcestoval do Severného Macedónska, kde začína svoje štvordňové turné po balkánskych krajinách. Jeho ďalšími zastávkami v oblasti budú bosnianske Sarajevo a kosovská Priština.V Skopje bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi Severného Macedónska - prezidentom Stevom Pendarovským, premiérom Zoranom Zaevom či ministrom zahraničných vecí Nikolom Dimitrovom - ale aj so zástupcami opozície a občianskej spoločnosti. Podľa tlačového odboru slovenského ministerstva zahraničných vecí odovzdá Lajčák v Skopje symbolické šeky na podporu dvoch environmentálnych projektov financovaných z prostriedkov slovenskej rozvojovej pomoci.V Sarajeve sa potom stretne s členmi kolektívneho predsedníctva Bosny a Hercegoviny Miloradom Dodikom, Željkom Komšičom a Šefikom Džaferovičom, s lídrami viacerých politických strán, zástupcami medzinárodnej komunity vrátane pracovníkov misie OBSE a tiež so zástupcami miestnych mimovládnych organizácií. Aj v Bosne a Hercegovine odovzdá humanitárnu pomoc, najmä pre rodiny migrantov s deťmi v Unsko-sanskom kantóne.V Kosove, ktoré Slovenská republika neuznala ako samostatný štát, bude úradujúci predseda OBSE rokovať s kosovským prezidentom Hashimom Thacim, s premiérom Ramushom Haradinajom, s ministrom zahraničných vecí Behgjetom Pacollim, so spolupredsedami dialógu so Srbskom Shpendom Ahmetim a Fatmirom Limajom, s biskupom srbskej pravoslávnej cirkvi Teodosijom, s predsedom Nezávislej liberálnej strany (SLS) Slobodanom Petrovičom a so starostami Južnej aj Severnej Mitrovice. V Južnej Mitrovici bude taktiež diskutovať so zástupcami mimovládnych organizácií.