M. Lajčák rokoval s predsedami VZ OSN

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

New York 18. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák rokoval v stredu v New Yorku s predsedníčkou aktuálneho 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Maríou Fernandou Espinosovou Garcésovou, so zvoleným predsedom nastávajúceho 74. zasadnutia VZ OSN Tijjanom Muhammadom-Bandem, i s ďalšími dvoma bývalými predsedami Josephom Deissom a Petrom Thomsonom (65. a 71. VZ OSN). TASR o tom v stredu informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Partneri sa primárne zamerali na zdieľanie nadobudnutých skúseností a na posilnenie úlohy Valného zhromaždenia ako základného stavebného kameňa multilateralizmu. V tejto súvislosti diskutovali aj o posilnení inštitucionálnej pamäte úradu predsedu Valného zhromaždenia, o zabezpečení efektívneho odovzdávania úradu, ako aj o koordinácii tohto úradu s hlavnými orgánmi OSN.Hlavným cieľom stredajšieho stretnutia bolo odovzdať skúsenosti novozvolenému predsedovi 74. VZ OSN Muhammadovi-Bandemu a pomôcť mu tak v jeho príprave na zodpovedné vykonávanie funkcie, ktorej sa ujme o dva mesiace, čo je nielen v záujme samotnej organizácie, ale aj v súlade s jej príslušnou rezolúciou.Minister Lajčák zdôraznil potrebu čo najužšieho zosúladenia vlastných priorít s mandátom predsedu.uviedol šéf slovenskej diplomacie a predseda predchádzajúceho 72. VZ OSN.Partneri sa venovali taktiež otázkam transparentnosti, zodpovednosti a financovania. Minister Lajčák v tejto súvislosti upozornil na potrebu proaktívneho prístupu v informovaní verejnosti o fungovaní úradu a zmysluplného dialógu so všetkými aktérmi.Tlačový odbor MZVaEZ pripomína, že išlo v poradí o druhé pozvanie pre ministra Lajčáka v pozícii bývalého predsedu Valného zhromaždenia OSN od Espinosovej Garcésovej. Vo februári tohto roka sa v sídle OSN spolu so skupinou viacerých bývalých predsedov VZ OSN zúčastnil na podujatí, v rámci ktorého diskutovali o zefektívnení práce úradu, ktorí zastávali.Lajčák pôsobil ako predseda 72. VZ OSN od septembra 2017 do septembra 2018. Funkcia predsedu rotuje každý rok medzi piatimi regionálnymi skupinami členských štátov OSN.