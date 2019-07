Poslanci EP boli zaradení do medziparlamentných delegácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu ustanovili štyridsaťštyri medziparlamentných delegácií a rozhodli o počte ich členov. Zaradenie poslancov do delegácií potvrdili v stredu večer politické skupiny.Predsedovia a podpredsedovia delegácií budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri.Trinásti slovenskí poslanci budú členmi a náhradníkmi v nasledujúcich delegáciách:z frakcie socialistov a demokratov (S&D) bude stálou členkou Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ a náhradníčkou v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými.z frakcie ľudovcov (EPP) bude stálym členom Delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora. Náhradníkom bude v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.bude náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko a Delegácii pre vzťahy s Čínou.z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) bude stálou členkou v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ.bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko a tiež členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.z frakcie Obnovme Európu (RE) bude stálym členom Delegácie pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a v Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.bude stálym členom Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom.bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.zo skupiny Nezaradení (NI) bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko.bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a náhradníkom v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými.bude stálym členom Delegácie pre vzťahy s Japonskom a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.bude stálym členom Delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko a náhradníkom v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými.bude stálym členom Delegácie pre vzťahy s Iránom a náhradníkom v Delegácii pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky, v Delegácii pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva a v Delegácii pri euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení.Medziparlamentné delegácie EP udržiavajú vzťahy a vymieňajú si informácie s parlamentmi krajín či regiónov za hranicami EÚ, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Podporujú a presadzujú pritom základné hodnoty Únie: slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu.