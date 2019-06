M. Lajčák: SR ponúka pomocnú ruku pre dialóg medzi cyperskými stranami

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Nikózia 11. júna (TASR) - Oslavy 30. výročia bikomunitného dialógu na Cypre boli vyvrcholením druhého dňa návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka na Cypre.Ako TASR informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), témou predpoludňajšej medzinárodnej konferencie s názvom "Tridsať rokov dialógu medzi grécko-cyperskými a turecko-cyperskými politickými stranami v službách mieru na Cypre" boli analýza súčasného stavu cyperskej otázky a možnosti, ako prekonať prekážky, ktoré bránia pokroku na ceste k obnoveniu mierovej konferencie.Minister Lajčák vystúpil v úvode konferencie s hodnotiacim prejavom, v ktorom skonštatoval, že "súčasné status quo je neudržateľné". Podľa jeho slov to však neznamená, že jedinou alternatívou súčasného stavu je trvalé rozdelenie ostrova.poznamenal šéf slovenskej diplomacie.Prvá myšlienka uskutočnenia stretnutia predstaviteľov grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity o riešení situácie na Cypre vznikla v roku 1989, keď sa uskutočnilo prvé stretnutie. Ambíciou slovenskej diplomacie bolo a je predovšetkým aktívne prispieť k dialógu a vyjasňovaniu pozícií, čím si slovenská diplomacia získala renomé čestného a zodpovedného sprostredkovateľa, uviedol tlačový odbor MZVaEZ SR.Schôdzky sa pod záštitou slovenskej diplomacie organizujú v hoteli Ledra Palace, ktorý sa nachádza v nárazníkovej zóne pod kontrolou mierovej misie UNFICYP.Minister Lajčák sa po rokovaní presunul do Famagusty, do vojenského tábora Generála M. R. Štefánika, kde pôsobí kontingent slovenských vojakov v rámci mierovej misie OSN (Sektor 4 v UNFICYP). Minister vysoko ocenil zodpovedný prínos a úlohu slovenských mierotvorcov, ktorú zohrávajú na stále rozdelenom ostrove. Po stretnutí s vojakmi položil aj vence k dvom pamätníkom slovenských vojakov, ktorí padli počas svojho pôsobenia v mierovej misii OSN na Cypre.uviedol Lajčák.Návštevu Cypru minister Lajčák ukončil neformálnym stretnutím s aktívnymi organizáciami Slovákov a priateľov SR na Cypre, predstaviteľmi Asociácie "Friendship Association Cyprus-Slovakia" a zástupcami slovenskej doplnkovej školy v Cyperskej republike "Flamingos".