M. Lubyová: Angličtina zostane naďalej dominantným cudzím jazykom

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) – Rezort školstva ráta s tým, že angličtina zostane naďalej dominantným cudzím jazykom na školách aj po zmene, ktorú chce rezort školstva od 1. septembra zaviesť. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) vo videu na sociálnej sieti. Žiaci by si po novom mali vybrať, ktorý cudzí jazyk sa budú učiť na prvom mieste, pričom doteraz to bola povinne práve angličtina.Ministerstvo školstva počíta podľa Lubyovej s tým, že angličtinu si aj napriek navrhovanej liberalizácii cudzích jazykov bude vyberať väčšina žiakov.priblížila šéfka rezort školstva.Podľa Lubyovej ide o opatrenie, ktoré sa bude zavádzať na dobrovoľnej báze.vysvetlila Lubyová.Lubyová tvrdí, že mnohí pedagógovia, ktorí túto kvalifikáciu v minulosti stratili, pretože sa zrušilo vyučovanie iných jazykov, sa k nej môžu vrátiť.povedala šéfka rezortu školstva.Podľa Lubyovej sa za uplynulé roky 'dramaticky' znížil rozsah vyučovania iných cudzích jazykov. Zároveň tvrdí, že sa zhoršili aj výsledky maturantov z jazykov iných ako anglického, a to najmä z nemčiny.uzavrela.