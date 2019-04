Koalícia má rokovať o balíku sociálnych opatrení, potvrdil premiér

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Lídri koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd by v stredu mali hovoriť o balíku sociálnych opatrení, s ktorým by koalícia mala prísť v júni. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred rokovaním vlády.Nevedel naisto povedať, či sociálne opatrenia predstavia už po stredajšom rokovaní Koaličnej rady.uviedol s tým, že predstavitelia strán zrejme niečo po rokovaní povedia.V koalícii podľa Pellegriniho panuje dohoda na tom, že sa pripraví balík opatrení, ktorý naplní očakávania partnerov, a tiež bude rešpektovať zdravie verejných financií.SNS chce zníženie daní, svoje predstavy v oblasti daní a odvodov má aj Most-Híd. Smer-SD avizoval niekoľko sociálnych prorodinných opatrení.